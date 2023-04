LIVE Premier League Darts | Michael van Gerwen wil oranje zee trakteren op avondzege in Ahoy

Fallon Sherrock haalt 1 aprilgrap uit na negendar­ter: ‘Uitgeno­digd om Premier League te spelen’

Fallon Sherrock heeft op 1 april geprobeerd om haar volgers op Twitter in de maling te nemen. De 28-jarige Engelse, die in 2019 als eerste vrouw een man wist te verslaan op het WK darts in het Alexandra Palace in Londen, kwam met ‘spetterend nieuws’. De Engelse schreef op Twitter dat ze door de PDC is uitgenodigd voor de Premier League Darts van volgend jaar, omdat ze onlangs een negendarter gooide.