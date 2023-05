LIVE Premier League Darts | Uitschakeling dreigt voor Van Gerwen ondanks hoge finish tegen Smith

Belgian Darts Open Dirk van Duijvenbo­de te sterk voor Raymond van Barneveld, ook Danny Noppert en Michael van Gerwen door

Na Danny Noppert heeft ook Dirk van Duijvenbode zich geplaatst voor de achtste finales van de Belgian Darts Open, het zevende PDC Euro Tour-toernooi van het jaar. The Freeze was in de Oktoberhallen in Wieze te sterk voor de Engelsman Ted Evetts (6-4) en Aubergenius klopte Raymond van Barneveld (6-3). Ook Michael van Gerwen is door.