LIVE | Ratajski slaat gaatje met Whitlock, straks Wattimena in actie

Van Duijvenbode - Brooks Van Gerwen tegen Murray of Ilagan, mogelijk Nederland­se onderons­jes in tweede ronde

3 december Michael van Gerwen opent zijn WK in de tweede ronde tegen de Schot Ryan Murray of de Filipij n Lourence Ilagan. Dat bepaalde de loting vanmorgen in Londen. De als eerste geplaatste Van Gerwen begint het WK in Londen met een bye. Het WK darts start op dinsdag 15 december. Op 3 januari is in Alexandra Palace de finale.