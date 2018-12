LIVE | Smith en Aspinall bestrijden elkaar in spektakelstuk

Stem mee Poll: wie wint het WK darts?

11:18 Na ruim twee weken darts in ‘Ally Pally’ nadert het WK zijn ontknoping. Topfavoriet Michael van Gerwen zag vele concurrenten sneuvelen, en weet zich in de jacht op zijn derde wereldtitel alleen nog bedreigd door Gary Anderson, Michael Smith en Nathan Aspinall. Wie denk jij dat er op nieuwjaarsdag met de Sid Waddell Trophy staat? Stem mee via de poll.