LIVE | Van Duijvenbode knokt zich verder, lukt dat ook Price?

‘Oranje’ avond in Londen, achtste finales gaan van start

29 december Na de zeges van Michael van Gerwen, Dirk van Duijvenbode en Vincent van der Voort is het vanavond de beurt aan de laatste Nederlander in de derde ronde: Danny Noppert. Daarna komt Van Gerwen in actie in zijn achtste finale. Een oranje getinte avond dus! Een korte vooruitblik.