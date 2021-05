LIVE | Van Gerwen jaagt op zesde eindzege in Premier League Darts, halve finale tegen Clayton

Premier League Darts Nieuwe kans Michael van Gerwen na incident in 2020: ‘Ik ben hun grootste bedreiging’

5 april Of Michael van Gerwen nu wel of niet presteert, eigenlijk is hij altijd het onderwerp van gesprek in de dartwereld. Daar heeft hij niet direct problemen mee, maar de drievoudig wereldkampioen denkt er soms wel het zijne van. De 31-jarige Vlijmenaar kijkt vooral naar zichzelf en is hard toe aan nieuw succes. Met de start van Premier League dient zich in elk geval een mooie kans aan.