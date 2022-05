LIVE | Van Gerwen na nederlaag in kwartfinale: ‘Dit roept het format over zichzelf af’

Vanzelf ging het niet voor Smith, die wel uitstekend begon. De Engelsman kwam na een sterke start uiteindelijk op een 4-1 en 5-2 voorsprong en had daarmee dus nog maar één leg nodig om de Nederlander direct eruit te knikkeren in de O2 Arena in Londen. Maar de bibbers sloegen weer toe bij Smith. Hij gooide geen deuk in een pakje boter meer en liet Van Gerwen terugkomen tot 5-5.

‘Nonchalant’

,,Halfbakken, nonchalant, niet vol geconcentreerd.” Dat was de conclusie van Van Gerwen na afloop, zo zei hij bij Viaplay. ,,Dat mag niet, dat weet ik ook wel, maar dit roept het format over zichzelf af", zo zei de Nederlander, die dus al geplaatst was voor de finaleronde. ,,Ik was al door, hij was al zo goed als uitgeschakeld dus hij ging flierefluitend de wedstrijd in. Hij begon daardoor heel makkelijk, maar dat kon hij ook niet volhouden. Hij liet steken vallen en als je dan niet toeslaat... dat kan je alleen jezelf kwalijk nemen. De laatste weken heb ik het vele malen beter gedaan, maar er viel vandaag weinig te halen voor me en dat hielp niet mee. Ik wil altijd winnen, maar het zat er niet in.”