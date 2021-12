LIVE | Vincent van der Voort begint aan zijn 21ste WK op rij, Meulenkamp later tegen Smith

Laatste kans voor Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld om vertrouwen te tanken richting WK

Elf Nederlandse darters strijden vanaf vandaag in een deelnemersveld van 64 bij de Players Championship Finals om de hoofdprijs van zo'n 120.000 euro. Het majortoernooi in Minehead is het slotstuk richting het WK darts, dat vanaf woensdag 15 december in Londen wordt gehouden.

29 november