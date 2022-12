LIVE WK darts | Dirk van Duijvenbode jaagt op duel met Michael van Gerwen

Met video Martijn Kleermaker na WK-exit over eigen voorspel­ling: ‘Die grote bek is wie ik ben’

Het is een teleurstellende middag geworden voor de Nederlandse op het WK. Zowel Jimmy Hendriks als Martijn Kleermaker werd uitgeschakeld in de tweede ronde. Daarnaast weet Dirk van Duijvenbode dat hij Ross Smith treft in de volgende ronde en plaatste ook voormalig wereldkampioen Rob Cross zich voor de volgende ronde.

