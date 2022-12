LIVE WK darts | Josh Rock in thriller langs Nathan Aspinall, Jonny Clayton sluit middagsessie af

Met samenvatting Dimitri Van den Bergh weet het na pijlenwis­sel en sterke WK-start zeker: vrouwen hebben altijd gelijk

Dimitri Van den Bergh beleefde zaterdagavond een topavond in het Alexandra Palace in Londen. De 28-jarige Belg plaatste zich ten koste van Lourence Ilagan voor de derde ronde van het WK in het bijzijn van tientallen Belgische fans. Dancing Dimi zag ook zijn pijlenwissel perfect uitpakken. ,,Ze kwamen gisteren pas binnen!”

