LIVE WK darts | Josh Rock rekent na thriller af met Nathan Aspinall, Jonny Clayton sluit middagsessie af

Met video Vincent van der Voort vroeg opponent te stoppen met amicaal gedrag: ‘Anders moet je hem een gooi geven’

Toegezongen en geknuffeld worden door je tegenstander. Het was Vincent van der Voort nog nooit overkomen, maar donderdagavond wel. The Dutch Destroyer won in de tweede ronde van het WK darts met 3-0 van Cameron Menzies, de amicale Schot die een beetje té klef werd.

24 december