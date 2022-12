LIVE WK darts | Kan Martijn Kleermaker stunt van vorig jaar een vervolg geven?

Op dag zeven van het WK darts komen twee Nederlanders in actie. Martijn Kleermaker staat in de tweede partij van de middag tegenover Xicheng Han. Michael van Gerwen neemt het in de derde partij van de avond op tegen Lewy Williams. Volg alle ontwikkelingen in Londen vanaf 13.30 uur in ons liveblog.