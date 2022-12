LIVE WK darts | Martijn Kleermaker maatje te groot voor Chinese WK-debutant, sensatie Josh Rock wint

Players Championship Finals Topdag voor Nederland­se darten: Noppert, Van Gerwen en Van Duijvenbo­de naar kwartfina­les Players Champions­hip finals

Danny Noppert, Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode hebben zich allemaal geplaatst voor de kwartfinale van de Players Championship Finals. Noppert won in een spannende wedstrijd met 10-9 van Matthew Campbell uit Canada, terwijl Michael van Gerwen geen kind had aan Dimitri van den Bergh. Dirk van Duijvenbode was in een ware thriller van zeer hoog niveau net iets beter dan Ryan Searle

27 november