LIVE WK darts | Michael van Gerwen stuurt Dirk van Duijvenbode naar huis en gaat overtuigend naar kwartfinale

Van Duijvenbode: ‘Ik verlies omdat ik er geen geloof in heb’

Van Duijvenbode was na afloop flink ontgoocheld. ,,Ik heb nooit geloofd dat ik van hem kan winnen. Daarom verlies ik hier vanavond. In de derde leg had ik eigenlijk al in de gaten dat het niet zou gaan lukken, het juiste gevoel was er niet. En als het er echt toe deed, maakt ik het niet waar. Ik was niet heel goed, maar ik had alsnog kansen. Ik had echt niet gedacht dat ik hier even van Michael zou gaan winnen, maar ik dacht dat ik iets verder zou zijn. Dat bleek niet het geval. En Michael gooide ook wel heel goede finishes", sprak Aubergenius. ,,Toch was hij te pakken vandaag, maar ik ben niet in de buurt geweest. Ik heb een meerjarenplan opgezet. Ik had verwacht dat ik verder zou zijn dan dit. Niet dat ik zou gaan winnen, maar wel dat ik dichter in de buurt van hem zou komen. Ik had heel graag voor meer spanning en spektakel gezorgd.”