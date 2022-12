LIVE WK darts | Uitstekende start Vincent van der Voort: Nederlander oppermachtig in eerste set

VIDEO Debutant Danny Jansen verliest in tweede ronde van WK Darts en mist partij met Van den Bergh

Danny Jansen is uitgeschakeld op het WK darts. Gemiste dubbels deden The Mullet de das om tegen Krzysztof Ratajski (3-1), die het in de derde ronde op mag nemen tegen de Belg Dimitri Van den Bergh.

15:12