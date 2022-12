LIVE WK darts | Vincent van der Voort bijna aan de beurt, Luke Humphries in actie, James Wade onderuit

Van Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld tot aan ‘matje’ Danny Jansen: dit zijn de Nederland­se WK-gan­gers

Twee voormalig wereldkampioenen, drie debutanten en nog eens zeven andere Nederlanders. Er komen op het komende WK darts, dat donderdag 15 december is gestart in het Londense Alexandra Palace, liefst twaalf Nederlanders in actie. Voor Jermaine Wattimena was het WK al op de eerste avond voorbij. Tijd voor een voorstelrondje van de overige elf.

16 december