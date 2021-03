Loting UK Open: Van Barneveld kent tegenstander in eerste Major sinds rentree

Video's Rentree om van te dromen: ‘Barney’ wint na 7 jaar weer PD­C-toer­nooi

28 februari Raymond van Barneveld heeft in de eerste week van zijn rentree bij de PDC direct een toernooi gewonnen. In de finale van Players Championship 3 versloeg hij Joe Cullen met 8-6. Het was zijn eerste PDC-titel sinds mei 2014, toen hij in de finale van de Premier League of Darts Michael van Gerwen versloeg.