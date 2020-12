Maakt 'Aubergenius’ vanavond definitief naam tegen oud-wereldkampioen Cross?

Rondom Van Duijvenbode is het nooit saai. Eind 2015 maakte hij zijn debuut op het WK en nam hij het in de openingsronde op tegen zijn voorbeeld Raymond van Barneveld. De inmiddels 28-jarige Van Duijvenbode gooide onder zijn kunnen en viel vooral op door zich ‘dood te gooien’: na twee pijlen in de triple 20 liet Van Duijvenbode na om een enkele 20 te gooien en zo een 40-finish over te laten. Hij gooide zijn derde pijl óók in de triple 20. Sindsdien gaat elk vergelijkbaar moment door het leven als ‘Een Dirkie’.

Quote Ik speel graag als underdog of onder druk Dirk van Duijvenbode Dat WK mocht hij tot teleurstelling van hemzelf het Alexandra Palace niet betreden met zijn vertrouwde opkomstmuziek. Van Duijvenbode is al jaren een internetsensatie vanwege zijn opkomstnummer, Glimpse of the Future van DJ Typhoon.

Waar de gemiddelde darter met een fijne meezinger met hoog la-la-la-gehalte het podium betreedt, stapt Van Duijvenbode de zaal in met een heus hardcore-nummer. Maar het stempel van ‘hardcore-darter’ is inmiddels verleden tijd. De rauwe kant van de Nederlander heeft plaatst gemaakt voor een zachte kant. Van Duijvenbode is werkzaam als administratief medewerker bij een auberginekwekerij, waar hij het werken kan combineren met het leven als profdarter. Niet voor niets kreeg hij de lachers op zijn hand door bij de opkomst in zijn openingspartij tegen Bradley Brooks een aubergine te tonen.

Door alle randzaken vergeten we bijna dat Van Duijvenbode bezig is aan het jaar van zijn doorbraak. Hij haalde in 2020 de kwartfinales van de Players Championship Finals en EK, met als bijna-bekroning een finaleplaats op de World Grand Prix, waarin Gerwyn Price hem de baas was. Tegen Brooks, winnaar van het WK bij de junioren, zat het WK er voor Van Duijvenbode echter bijna al in de openingsronde op. Binnen een mum van tijd stond hij met 2-0 in sets achter en leek de outsider al zijn biezen te kunnen pakken, maar juist op het moment dat hij met zijn rug tegen de nummer stond, kwam het beste in hem naar boven.

En dat is niet vreemd. ,,Ik speel graag als underdog of onder druk", liet hij voor die partij al optekenen in alle voorbeschouwingen op zijn tweede WK-deelname. ,,Ik tref liever een tegenstander die op papier beter is, want dan haal ik het beste in mijzelf naar boven.”

Wat dat betreft vindt Van Duijvenbode vanavond een tegenstander naar zijn hart. Rob Cross is de wereldkampioen van 2018 en een van de grootste namen uit de huidige dartssport. Cross is als vijfde geplaatst en voelt de druk om van de ongeplaatste Van Duijvenbode te winnen. Echter, de laatste keer dat Cross op tv indruk maakte is al een eeuwigheid geleden. Zelfs de bookmakers schatten de kansen van Van Duijvenbode hoger in. Hoewel de Westlander vanavond voor een lege zaal speelt, kan hij zorgen voor zijn definitieve doorbraak bij het (tv-)publiek.

Vanavond komt er nog een andere Nederlander in actie: Danny Noppert. De Fries had zich waarschijnlijk ingesteld op een Nederlands onderonsje met Martijn Kleermaker, maar die moest het toernooi zonder een wedstrijd te hebben gespeeld al verlaten vanwege een positieve coronatest. Cameron Carolissen kreeg een bye, dus treft Noppert in de tweede ronde een tamelijk onbekende Zuid-Afrikaan. De runner-up van het WK 2017 bij de BDO hoopt het bij de PDC beter te doen dan zijn optredens in 2019 (tweede ronde) en 2020 (derde ronde).



Andere darters om naar uit te kijken zijn Devon Petersen (vooral op de vloertoernooien maakt hij veel indruk) en de slotpartij tussen Dimitri Van den Bergh en oudgediende Paul Lim, die voor een verrassing zorgde door Luke Humphries uit het toernooi te gooien.

Avondsessie, vanaf 19.15 uur

Vier duels tweede ronde

• Danny Noppert – Cameron Carolissen (R2)

• Devon Petersen – Steve Lennon (R2)

• Rob Cross – Dirk van Duijvenbode (R2)

• Dimitri Van den Bergh – Paul Lim (R2)



Bekijk hieronder het programma en alle uitslagen.

