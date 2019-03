Manager Van Barneveld: We gaan de komende dagen over de toekomst nadenken

Van Gerwen geeft Van Barneveld nieuw pak slaag bij afscheid van Premier League

28 maart Raymond van Barneveld heeft in zijn afscheidswedstrijd in de Premier League niet voor een verrassing kunnen zorgen. De 51-jarige darter uit Den Haag moest in een uitverkocht Ahoy zijn meerdere erkennen in landgenoot en wereldkampioen Michael van Gerwen, die hem met 7-1 kansloos liet.