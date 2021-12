Martijn Kleermaker denkt oudjaar in Londen te kunnen vieren: ‘Heb mijn gezin al gebeld’

Door Max van der Put



Nu gisteren ook Dave Chisnall vanwege een positieve coronatest het WK moest verlaten, nadat dit eerder Michael van Gerwen en Vincent van der Voort was overkomen, zijn de darters die nog meedoen nóg voorzichtiger geworden. Ze leven als kluizenaars in hun hotel. Bij de walk-on in de volle speelhal hebben ze nu steevast een mondkapje op.



Vanavond om 20.10 uur zal dat ongetwijfeld ook het geval zijn bij de grote onbekende Nederlander Martijn Kleermaker. Letterlijk groot, want de Harderwijker is 2.03 meter lang en kan als een van de weinige darters zijn pijlen naar beneden gooien als hij op de treble 20 mikt. En door onder meer de uitschakeling van Dirk van Duijvenbode en de vele coronagevallen is hij de laatst overgebleven Nederlander.