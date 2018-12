‘Matige Mike’? Verre van dat, zo bewijzen de cijfers

Ryan Joyce: ‘De kans dat ik van Van Gerwen ga winnen is heel, heel klein’

28 december De volgende tegenstander van Michael van Gerwen is Ryan Joyce. Weer zo’n verrassende naam op het WK darts dat bol staat van de verrassingen. Joyce blijkt als we hem spreken na zijn zege op James Wade uiterst ingetogen. Hij zegt heel veel respect te hebben voor Van Gerwen. En nog lang niet het niveau van topspelers zoals hij te benaderen. ,,Ik probeer er van te leren. Ik heb weleens geprobeerd zijn manier van gooien te kopiëren, maar dat had geen zin. Dat zou me mijn rug hebben gekost. Hij buigt zo ver voorover!”