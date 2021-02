Meevaller voor darter Maik Kuivenhoven: tóch PDC Tour Card na afhaken Anderson

Kuivenhoven moest eigenlijk naar de Q-School, waar hij zich nog maar moest zien te kwalificeren voor de PDC Tour. Anderson heeft echter besloten om in zijn vaderland Australië te blijven, waar hij al sinds maart (de start van de coronacrisis) verbleef. ,,Ik heb lang gepraat met mijn management en heb besloten om per direct mijn Tour Card in te leveren. Ik heb zeven geweldige jaren gehad in de PDC, maar er is een tweede kindje op komst. Dan is het niet meer dan eerlijk om een rising star de kans te geven om zijn droom waar te maken", zo zegt Anderson op de website van de PDC.