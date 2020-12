Meulenkamp wint openingspartij en treft Van der Voort in volgende ronde

Meulenkamp deed voor de vijfde keer mee aan het wereldkampioenschap bij de PDC. Twee keer werd hij in de eerste ronde uitgeschakeld, maar de laatste twee jaar haalde hij wel de tweede ronde. Twee edities geleden werd Meulenkamp uitgeschakeld door Michael Smith, terwijl vorig jaar Chris Dobey te sterk voor hem was. Krcmar deed slechts één keer mee aan het WK. In 2011 overleefde hij de kwalificatieronde niet.



Dat Meulenkamp over meer ervaring beschikt was in de eerste set niet te zien. Krcmar speelde Meulenkamp weg en gunde de Nederlander geen pijl op een dubbel. In de tweede set veranderde het spelbeeld. Meulenkamp ergerde zich aan de niet-stille Kroaat, maar sleepte wel de set zonder veel problemen binnen. In de derde set trok hij die goede lijn door. Krcmar kreeg op dubbel 20 wel een pijl voor de set, maar het was Meulenkamp die met zijn eerste setpijl op 2-1 kwam.