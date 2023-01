Michael Smith grapt richting finale tegen Van Gerwen: 'Hoe ik hem pijn kan doen? Door hem van het podium te trappen’

Met video Gerwyn Price snoert Raymond van Barneveld de mond na zege op WK: ‘Met die praatjes is het nu klaar’

Het zat Gerwyn Price behoorlijk hoog, het feit dat Raymond van Barneveld in aanloop naar hun onderlinge partij op het WK roeptoeterde dat hij op een tv-toernooi nog nooit van Price had verloren. ,,Met die praatjes is het nu klaar”, zei de Welshman met een grote grijns.

28 december