Michael van Gerwen aast tijdens WK op flinke bonus voor twee negendarters: ‘Zeker niet onmogelijk’

Zware klus Raymond van Barneveld op WK darts, Michael van Gerwen verwacht weinig problemen

Raymond van Barneveld is bij de loting voor het WK darts gekoppeld aan de Filipijn Lourence Ilagan. Mocht de vijfvoudig wereldkampioen zijn partij winnen, dan wacht hem in de tweede ronde niemand minder dan Rob Cross. Michael van Gerwen mag niet klagen. Hij heeft in de eerste ronde een bye en krijgt bij zijn eerste optreden te maken met Chas Barstow of John Norman jr.

29 november