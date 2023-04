Michael van Gerwen doet opmerkelijke bekentenis: ‘Weer vier majors winnen, maar WK-finale verliezen? Daar teken ik voor’

Premier League Michael van Gerwen krijgt in finale pak slaag van ontketende Gerwyn Price: ‘Normaal is hij heel bang tegen mij’

Michael van Gerwen heeft in Newcastle naast zijn vierde dagzege van de Premier League Darts gegrepen. In een eenzijdige finale was de lijstaanvoerder niet opgewassen tegen een sensationele Gerwyn Price, die bijna 115 gemiddeld gooide en met 6-1 won. Mighty Mike gaat wel nog altijd stevig aan kop in de Premier League.