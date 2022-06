Michael Van Gerwen gaat met een glimlach onder het mes na thriller in Berlijn: ‘Op karakter gewonnen’

Premier League Darts Nieuwe teleurstel­ling voor Van Gerwen in Premier League, Cullen naar play-offs

Bij de laatste reguliere Premier League-avond is Michael van Gerwen in de eerste ronde uitgeschakeld. Net als vorige week was Michael Smith de Vlijmenaar te sterk af. Eerder op de avond pakte Joe Cullen het laatste ticket voor de play-offs. Smith won uiteindelijk de finale in Newcastle, waarmee alle acht deelnemers aan de Premier League een avond hebben gewonnen.

26 mei