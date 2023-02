Michael van Gerwen geeft Danny Noppert advies en blikt terug op woorden over ‘engnek’ Rob Cross

Premier League Darts na bakken met kritiek van start: dit is alles wat je moet weten

Er was al volop ophef voordat er ook maar één pijl gegooid was, maar morgenavond gaat de Premier League Darts dan toch echt beginnen. Tot en met 25 mei nemen acht darters het elke donderdagavond tegen elkaar op. Prolongeert Michael van Gerwen zijn titel of wordt hij dit jaar opgevolgd door een andere Premier League-kampioen?

1 februari