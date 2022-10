Michael van Gerwen in topvorm naar kraker tegen Peter Wright in halve finale World Grand Prix

Van Duijvenbo­de overleeft matchdart, Noppert klopt Whitlock tijdens World Series of Darts Finals

Dirk van Duijvenbode (30) heeft met hangen en wurgen de tweede ronde van de World Series of Darts Finals bereikt. Voor een luidruchtig publiek in AFAS Live in Amsterdam achter zich zette hij Haupai Puha met 6-5 aan de kant. Danny Noppert was Simon Whitlock de baan, Vincent van der Voort moest zijn meerdere erkennen in Matt Campbell.

16 september