Michael van Gerwen in Wieze voor 36ste keer sterkste in European Tour

Belgian Darts OpenMichael van Gerwen heeft in Wieze de Belgian Darts Open gewonnen. In de finale versloeg hij de Engelsman Luke Humphries met 8-6.

Dartskalender 2023

Bekijk hier de complete dartskalender voor dit jaar.

In een aanvankelijk zeer hoogstaande wedstrijd werden de eerste tien legs gedeeld. Humphries, die in de derde ronde kwalificatiespeler Andy Baetens met 6-5 versloeg, leek in zevende leg op weg naar een 9-darter. Na acht perfecte darts miste hij echter dubbel twaalf. De 28-jarige Engelsman miste in de elfde leg een belangrijke dubbel, wat door Van Gerwen hard werd afgestraf. De 34-jarige Nederlander kwam zo voor de eerste keer aan de leiding. Humphries won nog wel leg dertien, maar moest toezien hoe Van Gerwen 48 wegprikte voor een 8-6 overwinning.

Het was vooral bij het uitwerpen dat Humphries het met 30% liet afweten. Van Gerwen lukte daarentegen een checkout gemiddelde van 61.5%. Voor Van Gerwen was het de eerste Belgian Open Darts-titel in zijn loopbaan, waarmee hij zijn totaal aantal European Tour-overwinningen op 36 brengt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dirk van Duijvenbode kwam in Wieze tot de halve finales, waar hij sneuvelde tegen Humphries (6-7). Aubergenius had eerder de Canadees Matt Campbell en de Engelsman Jonny Clayton verslagen. Voor Danny Noppert viel het doek in de achtste finales tegen Nathan Aspinall (6-4). Van Duijvenbode was zaterdag in de Oktoberhallen in Wieze nog te sterk geweest voor Raymond van Barneveld (6-3).

Uitslagen

Achtste finales

• Luke Humpries - Andy Baetens 6-5

• Nathan Aspinall - Danny Noppert 6-4

• Damon Heta - Jonny Clayton 3-6

• Dirk van Duijvenbode - Matt Campbell 6-3

• Dave Chisnall - Josh Rock 4-6

• Michael Smith - Gabriel Clemens 6-4

• Michael van Gerwen - Martin Schindler 6-5

• Rob Cross - Gary Anderson 2-6



Kwartfinales

• Luke Humphries - Nathan Aspinall 6-2

• Jonny Clayton - Dirk van Duijvenbode 4-6

• Josh Rock - Michael Smith 6-1

• Michael van Gerwen - Gary Anderson 6-1



Halve finales

• Josh Rock - Michael van Gerwen 6-8

• Luke Humphries - Dirk van Duijvenbode 7-6



Finale

• Luke Humphries - Michael van Gerwen 6-8

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.