Michael van Gerwen is los: Mighty Mike pakt tweede Players Championship-titel in een week tijd

Van Gerwen schakelde Brett Claydon, Ryan Meikle, Madars Razma, Brendan Dolan en Adrian Lewis uit alvorens hij in de halve finale tegen de Portugees José de Sousa speelde. Daarin stond hij met liefst 6-3 achter waardoor De Sousa nog maar één leg nodig had, maar Van Gerwen presteerde het om vier legs achter elkaar te winnen en dus de finale tegen Wright te spelen.

In die finale kwam Van Gerwen ook razendsnel op een 4-0 achterstand, maar ook tegen de Schot toonde de Nederlander veerkracht. Hij won uiteindelijk met 8-4 van Snakebite en herstelde zich daarmee subliem van zijn offday van donderdag in de Premier League . Vorige week won Van Gerwen ook al zijn eerste Players Championship-titel van 2022 .

Nederlanders

Niels Zonneveld beleefde ook een sterke dag. Hij stuntte in de eerste ronde door Michael Smith met maar liefst 6-0 te verslaan, maar na een 6-4 zege op Mario Vandenbogaerde kwam hij nipt tekort tegen Adrian Lewis (6-5). Danny Jansen kon zijn succes bij de Players Championship 9 geen vervolg geven. Hij verloor in de eerste ronde van Richie Burnett.

Ook Raymond van Barneveld en Danny Noppert kwamen niet verder dan de tweede ronde: Van Barneveld won eerst met 6-4 van Callan Rydz, maar moest in de tweede ronde buigen voor Martin Lukeman (6-2). Danny Noppert ging onderuit tegen de Kroaat Boris Krcmar (6-3) nadat hij eerst landgenoot Ron Meulenkamp (6-2) had uitgeschakeld.

Kevin Doets won in de eerste ronde met 6-3 van Ricardo Pietreczfko en in de tweede ronde knap met 6-1 van Chris Dobey, maar de Canadees Jeff Smith klopte de 23-jarige Nederland uiteindelijk met 6-4. Jermaine Wattimena knikkerde in de eerste ronde Jeffrey de Zwaan met 6-5 uit het toernooi en vond daarna zijn waterloo tegen Damon Heta, de man die pas in de halve finale strandde tegen Wright. Diezelfde Wright was ook verantwoordelijk voor het uitschakelen van Geert Nentjes (6-4), die in de eerste ronde nog wel overtuigde door met 6-0 te winnen van Peter Hudson.