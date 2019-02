Michael van Gerwen maakt gehakt van Rob Cross

Van Gerwen gooide uitstekend in de derde partij van de avond. Alleen in het zicht van de haven was hij het ritme even kwijt. Zo miste hij liefst zeven matchdarts. Van Gerwen kreeg bij een 6-0-voorsprong al twee kansen het duel te beslissen, maar hij benutte die mogelijkheden niet. Cross richtte zich nog even op, maar spannend werd het niet meer. Bij 6-2 was het op zijn achtste matchdart raak voor Van Gerwen.



De regerend wereldkampioen, die de Premier League de afgelopen drie jaar wist te winnen, is de enige darter die na drie speelronden nog alles gewonnen heeft. Tijdens de eerste speelronde versloeg bij Michael Smith met 7-5 en vorige week was hij met 7-3 de meerdere van Mensur Suljovic.



Voor Van Gerwen kwamen Price en Wade uit op 6-6 en won Peter Wright van Steve Lennon (7-5). Later vanavond komt Raymond van Barneveld nog in actie. De Hagenaar treft in de vijfde en laatste partij Mensur Suljovic.