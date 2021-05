Michael van Gerwen maakt opnieuw indruk en pakt koppositie in Premier League Darts

Michael van Gerwen kan terugkijken op een uitstekend verlopen driedaagse sessie in de Premier League Darts. Ook zijn derde partij wist de vijfvoudig winnaar van de prestigieuze competitie om te zetten in winst. Dit keer was James Wade het slachtoffer van zijn dadendrang.

Tegen wie en wanneer neemt Michael van Gerwen het nog op? Bekijk hier het volledige programma en de stand. ,,Ik denk dat ik hier een fantastische partij heb gespeeld, onder grote druk. Daar kan ik alleen maar trots op zijn", concludeerde Van Gerwen vanuit Engeland. ,,Ik had niet verwacht dat hij zo goed was, scorend was hij wel heel sterk”, doelde hij vervolgens op het hoogstaande niveau. ,,Om dan zelf dit te laten zien, geeft veel voldoening. Ik weet dat ik de betere speler ben, maar je moet het wel laten zien.”

In een lege Marshall Arena in Milton Keynes waren Van Gerwen en Wade vrijdagavond aan elkaar gewaagd. Beide spelers kwamen goed voor de dag en noteerden gemiddelde scores van ruim boven de 100. Van Gerwen deelde in de zesde leg met een 135-finish een eerste tik uit aan zijn Britse opponent.

,,Daar doe je iemand pijn mee. Dat kan alleen maar als je vertrouwen in jezelf hebt. Als je dat niet hebt, dan gaat het niet lukken", stelde de nummer 3 van de wereld. Doordat hij even later de break verzilverde, liep hij uit naar een 5-2 voorsprong.

Het niveau werd gedurende de partij alleen maar hoger. Van Gerwen maakte het verschil op de dubbels, daar waar Wade enkele steekjes liet vallen. Mighty Mike beëindigde de wedstrijd met een 121-finish in stijl. Het eindgemiddelde van Wade lag met 110,28 overigens hoger dan de 107,44 van Van Gerwen, maar de cijfers qua finishpercentage waren dan weer in het voordeel (66,67 om 42,86) van de Nederlander. De 8-3 overwinning was daardoor enigszins afgetekend, maar smaakte voor Van Gerwen niet minder zoet.

Van Gerwen won woensdag en donderdag bij zijn eerste twee optredens van de driedaagse sessie ook al van respectievelijk Dimitri van den Bergh (8-3) en Jonny Clayton (8-5). De 32-jarige Brabander liet wisselend spel zien. Zo maakte hij tegen Van den Bergh met een gemiddelde van 109,96 indruk, maar ging het tegen Clayton met name op de dubbels weer iets moeizamer (gemiddelde 95,83). De kostbare punten waren echter het allerbelangrijkste. ,,In deze fase van het toernooi verliezen is echt killing”, zei hij. ,,Alleen de overwinning telt.”

Na twaalf speelronden gaat Van Gerwen met zeventien punten aan de leiding. Van den Bergh en Nathan Aspinall kunnen als ze vanavond winnen weer op gelijke hoogte komen met de drievoudig wereldkampioen uit Vlijmen. Van Gerwen rekent zich voorlopig nog niet rijk. ,,Ik heb nog steeds een lange weg te gaan. Ik ben nog niet constant genoeg. Ik kan nu wel tevreden zijn, maar er zijn nog vier speelronden te gaan. Maar ik wil wel die titel terug, dat spreekt voor zich.”

Finaleweek met publiek

De Premier League ligt nu twee weken stil en wordt hervat op maandag 24 mei. Er volgen dan nog vier speelronden, waarna de top 4 van de ranglijst op de aansluitende vrijdag de finaleronde speelt. De winnaar verdient 250.000 Britse ponden, omgerekend bijna 300.000 euro. In de beslissende week is er in Milton Keynes ook weer publiek welkom. Elke dag worden er duizend toeschouwers toegelaten.

Quote Ik heb het publiek misschien wel het meest van iedereen gemist, want ik houd ervan om voor de fans te spelen Michael van Gerwen

Van Gerwen verwacht dat hij bij het spelen met fans absoluut kippenvel krijgt. ,,Ik kan niet wachten dat ze terug zijn. Ik heb het publiek misschien wel het meest van iedereen gemist, want ik houd ervan om voor de fans te spelen. Zij maken het darts bijzonder.”

Uitslagen speelronde 12

• Peter Wright - José de Sousa 1-8

• Michael van Gerwen - James Wade 8-3

• Jonny Clayton - Nathan Aspinall

• Dimitri Van den Bergh - Gary Anderson

