Michael van Gerwen neemt maatregelen bij WK darts: ‘Op het laatste moment besloten’

Het eerste plan van Michael van Gerwen was aanvankelijk om tijdens het WK darts tussentijds terug te keren naar Nederland, maar de drievoudig wereldkampioen heeft toch besloten om in Londen te blijven. Dat alles heeft te maken met de situatie rond corona in zowel Nederland als Engeland.

,,Ik blijf in Engeland", liet Van Gerwen in Londen weten na zijn overwinning (3-1 in sets) in de tweede ronde op Chas Barstow. ,,Dat heb ik eigenlijk op het laatste moment besloten met mijn vrouw. Ze zei tegen me, ‘maak je geen zorgen, blijf daar. Breng jezelf niet onnodig in de problemen en doe je eigen ding’.”

Van Gerwen komt tijdens het WK pas weer na kerst in actie, voor die tijd worden er in Alexandra Palace alleen partijen uit de eerste en tweede ronde afgewerkt. ,,Ik ga me de komende dagen samen met Vincent voorbereiden op zijn wedstrijd", doelt hij op collega-darter en goede vriend Vincent van der Voort, voor wie het WK dinsdag begint met een partij tegen Adam Hunt. ,,En dan zijn we met kerst hier. Maar kerst maakt me verder niet uit.”

Natuurlijk mist Van Gerwen de komende periode zijn gezin, maar hij heeft slechts één doel. ,,Dit is een groot deel van mijn leven. Ik hou meer van mijn kinderen dan van wie dan ook, ze geven me ook veel energie. Maar nu op dit moment telt er maar één ding en dat is het wereldkampioenschap winnen. Mijn vrouw, familie en vrienden weten dat ook.”

Quote Als ik het nieuws volg, dan betwijfel ik of er na kerst nog fans aanwezig zijn Michael van Gerwen

Vooralsnog bezoeken wel elke dag een paar duizend dartfans de Londense darttempel Alexandra Palace, en dat terwijl de coronabesmettingen vanwege de omikronvariant flink oplopen. Gisteren werden in Groot-Brittannië ruim negentigduizend nieuwe besmettingen gemeld. Daarnaast werd in Nederland gisteravond een harde lockdown afgekondigd.

,,Voor mij maakt met publiek erbij zeker veel verschil. Met de fans erbij is het fantastisch. Het is goed voor de sport en voor de televisie en de PDC", beaamt Van Gerwen. ,,Maar hoe lang gaat het nog duren? Als ik het nieuws volg, dan betwijfel ik of er na kerst nog fans aanwezig zijn.”

Van Gerwen heeft in elk geval nog een behoorlijke weg af te leggen richting een mogelijk vierde wereldtitel. Tegen Barstow wist hij los van de zes 180'ers niet echt te overtuigen met een gemiddelde van 94,54. ,,Hoe je wint, maakt niet veel uit. Maar het was niet briljant, het was niet wat ik wilde. Natuurlijk wil je starten met een mooi gemiddelde van 104 en iemand van het bord gooien, maar dat heb ik niet gedaan. Maar tegen het einde ging het al beter. Ik ben nog ver weg van de titel. Maar ze moeten het goed doen om me te verslaan.”

