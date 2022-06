Michael van Gerwen nipt naar kwartfinales US Darts Masters

Nederlands beste darter vertoeft deze dagen met vijftien andere wereldtoppers in Amerika voor de US Darts Masters. Vannacht speelde de Sloopkogel tegen The Dutch Dragon Jules van Dongen. Van Dongen, die geboren is in Nederland, woont tegenwoordig in Amerika en speelt ook onder de vlag van de VS. In de volgende ronde - de kwartfinales - treft Van Gerwen James Wade. Die partij vindt zaterdagnacht omstreeks 03:00 uur plaats.