Michael van Gerwen overtuigend naar kwartfinales US Darts Masters, Peter Wright en wereldkampioen Michael Smith naar huis

Met samenvatting Michael van Gerwen bewijst gelijk met histori­sche titel: ‘Bookmakers kennen mij niet’

Michael van Gerwen presteerde al weken ondermaats in de Premier League, Gerwyn Price en Michael Smith waren véél beter in vorm en de bookmakers schatten de kansen van Mighty Mike lager in dan ooit. Maar als er om prijzen wordt gespeeld, tellen de dartswetten niet bij Van Gerwen. Hij schreef na groot machtsvertoon geschiedenis met zijn zevende Premier League-titel.