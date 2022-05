Michael van Gerwen plaatst zich voor Final Four, maar verliest in Sheffield in finale van Gerwyn Price

Premier League DartsMichael van Gerwen heeft zich vanavond in Sheffield tijdens speelronde 14 (van de 16) al geplaatst voor de Final Four van de Premier League Darts. De drievoudig wereldkampioen leek ook op weg naar de zege in Sheffield, maar verloor in de finale na een 4-2 voorsprong met 6-5 van Gerwyn Price.

De Brabander won in zijn eerste partij van de avond met 6-1 van de Schot Peter Wright, die geen schijn van kans had tegen de drievoudig wereldkampioen. Van Gerwen verzekerde zich daarmee van deelname aan de Final Four in Berlijn op maandag 13 juni. De komende twee donderdagen wordt er nog wel gespeeld in Londen en Newcastle.

Lees ook Michael van Gerwen kan zich vanavond al verzekeren van finaleavond Premier League

Van Gerwen won vervolgens in de halve finale van Michael Smith, die na een 2-5 achterstand nog knap met 6-5 won van Jonny Clayton.



Gerwyn Price plaatste zich eerder al voor de finale door Joe Cullen met 6-4 te verslaan. Van Gerwon kwam daarna in zijn halve finale met 1-4 achter tegen Smith, maar versloeg zijn Engelse voornaamgenoot daarna in een spannende partij toch nog met 6-5.

,,Ik had met 5-2 voor moeten komen in de finale. Ik kan wel weer heel boos worden op mezelf nu, maar het is niet anders. Ik denk dat ik daar weinig aan kon doen. Ze zaten alle drie strak op de draad, dan kun je jezelf ook niet te veel kwalijk nemen", zei Van Gerwen na de finale bij Viaplay. ,,Iedereen wil altijd graag van mij winnen, maar ik denk dat ik goed gespeeld heb. Michael Smith kreeg zo'n wedstrijd ook niet over de lijn tegen mij, omdat hij misschien toch een beetje onder de indruk is van mij. De triple 20 liep vanavond helemaal niet, daar baal ik echt van. Deze moet ik even op mijn kin nemen. Ik heb altijd liever dat iemand mij volledig overklast dan verliezen op deze manier. Het is gewoon zuur. Ik weet dat ik de man in vorm ben en dan moet ik het gewoon waarmaken.”

,,Mij interesseert het echt niks wie er nog meer naar de Final Four gaan. Jonny Clayton en ik gaan naar Berlijn, de rest zien we de komende twee weken nog wel.”

Speeldag 14 in Sheffield

Wade - Cullen (automatische zege Cullen)

Anderson - Price 4-6

Van Gerwen - Wright 6-1

Smith - Clayton 6-5

----------------------------------------------------------

Cullen - Price 4-6

Van Gerwen - Smith 6-5

----------------------------------------------------------

Finale: Gerwyn Price wint met 6-5 van Michael van Gerwen

Stand in Premier League Darts:

1. Jonny Clayton - 34 punten (20 zeges)

2. Michael van Gerwen - 31 punten (19 zeges)

3. James Wade - 25 punten (15 zeges)

4. Peter Wright - 20 punten (11 zeges)

---------------------

5. Gerwyn Price - 18 punten (10 zeges)

6. Joe Cullen - 17 punten (10 zeges)

7. Michael Smith - 14 punten (8 zeges)

8. Gary Anderson - 9 punten (5 zeges)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.