Michael van Gerwen schuift Van den Bergh aan de kant en plaatst zich voor finale UK Open

Michael van Gerwen moest in Minehead een moeilijke weg afleggen, nadat hij pas in de vierde ronde hoefde in te stromen. Via achtereenvolgens Dave Chisnall, Martijn Kleermaker, Luke Humphries en Nathan Aspinall bereikte Mighty Mike de halve eindstrijd, waarin Dimitri van den Bergh de tegenstander was. Dat werd een herhaling van de halve eindstrijd op het WK in januari, toen de Belg met 6-0 naar huis werd gestuurd door de latere runner-up.

Beide spelers wisten dat ze met de verrassende Andrew Gilding, de nummer 41 van de wereld, al wachtend in de finale een grote kans zouden maken op de titel, waardoor er extra druk kwam te liggen op het winnen van deze partij. De start was echter stroef van beide darters. Met name in de derde leg werd de ene misser op de andere gestapeld. Uiteindelijk pakte Van den Bergh hem dan toch voor de break, alvorens Van Gerwen karakter toonde en direct weer de re-break plaatste.

Daarna lijkt het wel een beetje op bij Van den Bergh. Van Gerwen liep in één keer uit naar 7-3. ‘The Dreammaker’ sputterde daarna nog wel een beetje tegen, maar een finaleplaats voor de Nederlander kwam geen moment meer echt in gevaar.

Uitslagen halve finales UK Open:

Andrew Gilding - Adam Gawlas 11-6

Michael van Gerwen - Dimitri van den Bergh 11-6

Van Gerwen laat Aspinall niet terugkomen

Eerder op de dag trof Van Gerwen in Aspinall de nummer 10 van de Order of Merit. The Asp had eerder in het toernooi nog Dirk van Duijvenbode uitgeschakeld. De Nederlander schoot uit de startblokken en snelde met een dubbele break naar 4-1. Na de pauze voerde de Engelsman het tempo op, waardoor hij in het spoor bleef bij Van Gerwen. De drievoudig toernooiwinnaar was echter bij de les en noteerde twee finishes van boven de 100 op rij: 7-3.

Het verzet van Aspinall was vervolgens nog niet gebroken, maar doordrukken lukte de man uit Stockport ook niet. In de veertiende leg ging het op en neer. Niemand leek deze leg te willen winnen, waarna het uiteindelijk Aspinall was die hem op dubbel 4 toch wist uit te gooien en op 6-8 kwam. Daarna kantelde het momentum weer in het voordeel van de Nederlander. The Asp sputterde nog tegen, maar het mocht niet baten. Van Gerwen plaatst zich met deze 10-6-zege voor de halve finales.

