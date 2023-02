Michael van Gerwen strandt in Glasgow al in eerste ronde, Michael Smith wint Premier League-avond

Met samenvattingMichael van Gerwen blijft na drie avonden in de Premier League nog altijd wachten op zijn eerste dagzege. Ook in Glasgow lukte het de Nederlander niet om drie wedstrijden op een rij te winnen. Al in de eerste ronde werd Van Gerwen door Nathan Aspinall met 6-5 uitgeschakeld.

Van Gerwen stond met 4-1 achter en knokte zich nog terug tot 5-5, maar in de beslissende leg produceerde hij de ene na de andere afzwaaier en verloor hij alsnog. ,,Misschien te gehaast, misschien te graag willen. Het was gewoon heel slecht, punt. Het liep heel de wedstrijd niet lekker. Ik gaf hem onnodig veel ruimte. Dat mag ik mezelf kwalijk nemen. Dit is gewoon balen, gewoon klote”, zei Van Gerwen bij Viaplay.



Van Gerwen vervolgt: ,,In de laatste leg begin ik ook weer slecht, dat mag gewoon niet gebeuren. Ik dacht dat ik verder zou zijn. Wij spelen zoveel wedstrijden en zoveel toernooien. Dat gaat helaas een keer gebeuren. Paar goede finishes gegooid, maar uiteindelijk kwam ik gewoon tekort. Ik heb gewoon verzaakt.”

Michael Smith wint in Glasgow

Thuisfavoriet Peter Wright werd ook in de eerste ronde uitgeschakeld en wacht na drie avonden nog altijd op zijn eerste overwinning. Jonny Clayton wachtte daar tot vanavond ook op, maar de Welshman slaagde er wel in om een keer te winnen. Clayton won met 6-1 van Chris Dobey, maar verloor een ronde later van Michael Smith. De Engelsman trof Dimitri Van den Bergh in de finale, de man die Wright versloeg.

In de finale stond er geen maat op Smith, die lange tijd rond de 112 gemiddeld gooide. Uiteindelijk strandde hij op een gemiddelde van 109 en won hij Smith de wedstrijd met 6-4. Het is voor hem zijn eerste Premier League-dagzege. Eerder wonnen Dobey en Gerwyn Price al een avond. In het klassement gaat Smith nu aan de leiding met 7 punten, gevolgd door Aspinall met eveneens 7 punten. Price, Dobey, Van den Bergh en Van Gerwen staan gedeeld derde met 5 punten. Clayton heeft er tot nu toe 2 verzameld, Wright is nog puntloos.

Komend weekeinde staan in Barnsley de Players Championships-wedstrijden op het programma. Van Gerwen en Smith slaan die overigens over.

Uitslagen Premier League Darts

Nathan Aspinall - Michael van Gerwen 6-5

Peter Wright - Dimitri Van den Bergh 4-6

Gerwyn Price - Michael Smith 3-6

Jonny Clayton - Chris Dobey 6-1

Halve finales

Nathan Aspinall - Dimitri Van den Bergh 1-6

Michael Smith - Jonny Clayton 6-5

Finale

Dimitri Van den Bergh - Michael Smith 4-6

Volledig scherm Michael van Gerwen © Videostill

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dartskalender 2023

Bekijk hier de complete dartskalender voor dit jaar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.