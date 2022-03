Michael van Gerwen strijkt neer in Rotterdam: dit moet je weten over de Premier League-avond in Ahoy

De internationale dartstop strijkt neer in Rotterdam. Michael van Gerwen strijdt morgenavond met zeven anderen om de winst in de Premier League. De ex-wereldkampioen is in het voordeel. Hij zal namelijk worden gesteund door een uitzinnige menigte in Ahoy.

Ahoy

Het Premier League-circus kwam in 2016 voor het eerst naar Ahoy. Het werd een prachtige eerste editie voor het Nederlandse publiek. Michael van Gerwen won namelijk met 5-7 van Phil Taylor. Iets wat Mighty Mike een jaar later herhaalde. Toen werd The Power met 7-4 verslagen. In 2018 waren er voor het eerst zels twee Premier League-avonden in Ahoy. Het is het enige jaar dat Van Gerwen verloor. Twee keer zelfs: de eerste avond van Peter Wright (7-5), de tweede avond van Raymond van Barneveld (7-5)



Aan de laatste editie in 2019 bewaart Van Gerwen veel betere herinneringen. Hij won met 7-1 van Peter Wright én met 7-1 van Raymond van Barneveld. Voor Barney eindigde die laatste Nederlandse Premier League-editie juist in een deceptie. Hij werd niet alleen door Van Gerwen van het bord geveegd, maar ook door Daryl Gurney (7-1). Na de partij tegen Van Gerwen gaf Van Barneveld aan direct te stoppen met darts.

Volledig scherm Michael van Gerwen ontvangt de felicitaties van Raymond van Barneveld. © Pim Ras Fotografie

,,Dit is het einde. Ik stop. Het is goed zo. Ik ben gewoon op. Ik heb enorme privéproblemen, ik weet het allemaal niet meer, ik heb er geen zin meer in. Ik ben in eigen land twee keer vernederd met 7-1. Hoe moet ik nu nog opstaan? Ik ben op, moe, kapot", zei Van Barneveld na die afgang tegen zijn landgenoot. Hoewel Van Barneveld de pijlen weer heeft opgepakt is hij er dit jaar niet bij.

In 2020 zou de Premier League ook naar Ahoy komen, maar het coronavirus gooide toen roet in het eten.

Stand vooraf

Van Gerwen is er uiteraard wél bij. Sterker nog, na winst in Exeter en Brighton is hij de huidige nummer één in de van opzet veranderde Premier League. Er worden dit jaar minitoernooitjes gespeeld met kwartfinales, halve finales en een finale. De winnaar verdient vijf punten, de verliezend finalist drie punten en de verliezend halvefinalisten twee punten. Dit is de huidige stand:



1. Michael van Gerwen - 14 punten (+24)

2. Peter Wright - 12 punten (+4)

3. Jonny Clayton - 10 punten (-4)

4. Gerwyn Price - 9 punten (+1)

5. Michael Smith - 8 punten (0)

6. Gary Anderson - 7 punten (-4)

7. James Wade - 7 punten (-7)

8. Joe Cullen - 5 punten (-7)

Speelschema

Van Gerwen speelt voor zijn thuispubliek de kwartfinale tegen Michael Smith, de man die al twee keer op rij de finale verloor. Twee weken geleden van Van Gerwen en vorige week van Gary Anderson. Als Van Gerwen wint van de man die de UK Open-finale van Danny Noppert verloor, dan wacht een duel met een Welshman: Jonny Clayton of Gerwyn Price. Laatstgenoemde knikkerde Van Gerwen vorige week in de kwartfinale er direct uit.



Peter Wright - James Wade

Gary Anderson - Joe Cullen

Jonny Clayton - Gerwyn Price

Michael van Gerwen - Michael Smith

Volledig scherm Michael van Gerwen tijdens de Premier League-avond in Cardiff. © Steven Paston/PDC

Vallen er al beslissingen?

Het korte antwoord: nee. De avond in Ahoy is pas de zevende speelronde en er worden in totaal zestien speelrondes gespeeld. Tot en met speelronde 15 is het speelschema al bekend. In de zestiende speelronde in Newcastle upon Tyne speelt de nummer 1 tegen de nummer 8, de nummer 2 tegen de nummer 7 enzovoorts.



De vier darters die na die zestiende speelronde de meeste punten hebben, plaatsen zich voor de play-offs op 13 juni in Berlijn. Dat viertal strijdt die avond om de eindzege van de Premier League 2022. Dus nee, geen beslissingen in Ahoy, maar vermoedelijk heeft Van Gerwen ook weinig extra motivatie nodig om voor de ogen van duizenden landgenoten de eindzege van speelronde 7 te pakken.

