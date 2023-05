Michael van Gerwen toont klasse in zenuwslopend duel met Josh Rock en plaatst zich voor kwartfinales

Players Championship 5 Raymond van Barneveld krijgt met onthutsend laag gemiddelde pak slaag van Gerwyn Price

Raymond van Barneveld is bij Players Championship 5 uitgeschakeld in de kwartfinales. Barney noteerde bij het PDC-vloertoernooi in Barnsley tegen Gerwyn Price een gemiddelde van nog geen zeventig en kreeg een flink pak slaag: 1-6. Michael van Gerwen ging direct onderuit in de eerste ronde. Ross Smith pakte de titel dankzij een zege op Gary Anderson.