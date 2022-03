Michael van Gerwen verslaat Cross en wint voor het eerst sinds lange tijd een Euro Tour-toernooi

Video's Twee negendar­ters op één avond, Noppert wint Nederlands onderonsje op UK Open

Danny Noppert heeft ten koste van landgenoot Dirk van Duijvenbode de kwartfinales van de UK Open behaald. The Freeze was met duidelijke cijfers te sterk voor Aubergenius: 10-2. De twee darters waren de laatste twee overgebleven Nederlanders bij het toernooi in het Engelse Minehead.

5 maart