Michael van Gerwen verslaat Gerwyn Price en wint Queensland Darts Masters

Van Gerwen had in al zijn partijen moeite om het juiste ritme te vinden. In de finale tegen Price was dat niet anders. Price pakte een 1-4 voorsprong, maar toen knokte de Nederlander zich terug. Vooral een 140-finish om op 3-4 te komen gaf Van Gerwen weer het vertrouwen. Daarna gingen de legs met de darts mee, tot Van Gerwen in de elfde leg voor het eerst op voorsprong kwam.

Voor Van Gerwen is het zijn eerste zege in de World Series of Darts van dit jaar. In de eerste van zeven toernooien (US Darts Masters) moest hij in de finale zijn meerdere erkennen in Smith. De Nordic Darts Masters en Dutch Darts Masters werden vervolgens gewonnen door Van den Bergh. Volgende week vindt in Wollongong de New South Wales Darts Masters plaats, een week later gevolgd door de New Zealand Darts Masters. De finale van de World Series of Darts wordt in de AFAS Live gehouden op 16 tot en met 18 september. Van Gerwen schreef het toernooi in 2015, 2016, 2017 en 2019 al op zijn naam.