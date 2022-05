Michael van Gerwen wacht operatie aan ‘tintelende’ werparm: ‘Juiste moment om probleem op te lossen’

De 33-jarige Brabander laat zich op 14 juni opereren, een dag na de play-offs van de Premier League in Berlijn. ,,Helaas mis ik daardoor de Players Championships 16 en 17 en de World Cup of Darts”, aldus Van Gerwen. ,,Maar dit is het juiste moment om het probleem op te lossen.”

De World Cup of Darts, van 16 tot en met 19 juni in Frankfurt, is een landenwedstrijd waar de darters het in teamverband tegen elkaar opnemen. Van Gerwen zou het Nederlandse koppel vormen met Danny Noppert, maar Dirk van Duijvenbode neemt nu zijn plek over.