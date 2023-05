Michael van Gerwen weer tweede van de wereld na zege in België: ‘Betekent veel voor me’

Michael van Gerwen (34) heeft vanavond het Belgisch Open in Wieze op zijn naam geschreven. De drievoudig wereldkampioen was in de finale van het toernooi uit de European Tour met 8-6 te sterk voor Luke Humphries, die in de halve finale Dirk van Duijvenbode met 7-6 had verslagen.

Op het bloedhete podium ging de eindstrijd ging lang gelijk op, maar bij 5-5 nam Van Gerwen de voorsprong en stond die niet meer af. Van Gerwen liet in de finale in Wieze een gemiddelde van 99,69 per drie pijlen en een dubbelpercentage van 61,54 noteren. Humphries stelde daar een moyenne van 101,03 en een dubbelpercentage van 64 tegenover.

Eerder op de zondag rekende Van Gerwen overtuigend af met Gary Anderson (6-1) en versloeg hij Martin Schindler met 6-5. Zaterdag won de nummer drie van de wereld in zijn openingspartij al van José de Sousa (6-5). Van Gerwen veroverde eerder dit jaar alleen bij Players Championship 7 de titel. Ook was ‘Mighty Mike’ dit seizoen driemaal de sterkste op een Premier League-avond.

Door de zege klimt Van Gerwen naar de tweede plek op de Order of Merit. De Brabander neemt die plek over van Peter Wright. Wereldkampioen Michael Smith kwam in België tot de kwartfinales en blijft de nummer één van de wereld. ,,Het betekent veel voor me", zei Van Gerwen achteraf. ,,Met Gary Anderson, Josh Rock en Luke Humphries heb ik hele goede spelers verslagen. Ik wist dat ik op de ranking Peter Wright zou inhalen als ik zou winnen, en dat is natuurlijk heel belangrijk.”

Dirk van Duijvenbode bereikte ondanks de blessure aan zijn knie - die hij vorige week in Nederland opliep tijdens een walk on - de halve finales. De Aubergenius leek nauwelijks druk te voelen en versloeg onder anderen de Canadees Matt Campbell (6-3) en Welshman Jonny Clayton (6-4).

In de halve finales brak hij Humphries bij een 5-5 stand en balde Van Duijvenbode zijn vuist richting het vak met zijn meegereisde familie. Toch wist zijn Engelse tegenstander zijn rug te rechten en via een beslissende leg de wedstrijd over de streep te trekken.

Danny Noppert werd in achtste finales al uitgeschakeld door Nathan Aspinall. In een spannend duel in de Oktoberhallen in Wieze was de Engelsman met 6-4 te sterk voor de Nederlander. Voor de derde week op rij stonden twee ervaren darters tegenover elkaar staan in de Euro Tour. De eerste twee keer won Noppert met 6-5, maar vandaag trok Aspinall aan het langste eind.

The Asp was op zaterdag al ijzersterk tegen Martijn Kleermaker (6-1) en zette zijn niveau vandaag voort. Hij had genoeg aan een break in de eerste leg tegen Noppert, die veel pijlen op de dubbel miste. The Freeze bleef in de wedstrijd, maar kon niet terug breken. Dat was mede dankzij een indrukwekkende 127-finish bij een stand van 4-3.

