Michael van Gerwen wil vierde grote titel winnen bij generale repetitie voor WK: ‘Ik wil meer’

Van Gerwen start het toernooi tegen Ryan Meikle en wil na de Premier League, de World Matchplay en de World Grand Prix zijn vierde major van het jaar winnen. ,,Ik heb vaak diep moeten gaan, maar dat is goed. Iedereen weet dat de afgelopen jaren zwaar voor me zijn geweest, maar het belangrijkste is de manier waarop je jezelf terugknokt en dat heb ik dit jaar goed gedaan. Ik wil vooruit, meer toernooien winnen en de enige manier daarvoor is door hard te blijven werken", aldus Van Gerwen die twee Players Championships op zijn naam schreef dit jaar.

In de eerste en tweede ronde wordt er gespeeld naar een best of 11 legs, in de derde ronde en kwartfinale naar een best of 19 legs en in de halve finale en finale naar een best of 21 legs. Het toernooi werkt via een knock-outsysteem. Wie verliest, is meteen uitgeschakeld.