Mighty Mike verslaat Barney na zenuwslopende partij

Raymond van Barneveld had kansen tegen Michael van Gerwen, maar pakte er net te weinig om van de regerend wereldkampioen te kunnen winnen in hun rommelige kwartfinaleduel.

Volledig scherm Michael van Gerwen. © Getty Images

Door Max van der Put



Vlak voor zijn walk-on, op de muziek van Eye of the Tiger, staart Raymond van Barneveld in een hoekje van de zaal voor zich uit. In het niets. De walk-on-girls en beveiligers naast hem… ze lijken lucht voor de 50-jarige Hagenaar. Barney keert volledig in zichzelf in een poging zijn juiste focus te vinden. Hoe anders is het als Van Gerwen een paar minuten later op diezelfde plek staat te wachten. Een praatje hier, een gulle lach daar. De 28-jarige Vlijmenaar meent zo optimaal aan de start te komen.

In beide gevallen blijkt het geen garantie voor een superstart. De eerste set verloopt volledig ‘tegen de darts’, zoals dat heet. Geen van de vijf legs wordt gewonnen door de speler die ’m is begonnen. Vooral Barney baalt, want hij laat drie kansen onbenut om de set binnen te slepen.

Het blijkt de opmaat voor een rommelige wedstrijd. In de tweede set is Mighty Mike juist onmachtig en profiteert Van Barneveld wél. Ook tegen de darts in. Het evenwicht is hersteld, maar van een goede balans is nog geen sprake vertellen de cijfers: moyennes van 92,36 (MVG) en 92,26 (Barney) en uitgooipercentages van 40% en 26%. Onder hun niveau.

Volledig scherm Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen. © AP

Het lijkt af en toe alsof het dartbord op een andere plek hangt dan de twee matadoren hadden verwacht, zo wiebelig zijn hun worpen geregeld. Barney mist het grote vlak van ‘single 12’ zelfs op een moment dat hij Van Gerwen pijn kan doen in de vierde set. Wie meerdere kansen niet pakt tegen de regerend wereldkampioen, weet dat-ie gezien is. Normaal gesproken. Maar bij duels tussen deze twee is niets normaal.

De gemiddeldes stijgen langzaam maar zeker. Een 3-1 voorsprong in sets lijkt ‘de groene sloopkogel’ rust te geven. Hij neemt in set 5 een 2-0 voorsprong in legs en ziet de eindstreep al in de verte. ‘Barney Army’, zingt het publiek in Ally Pally nog uit volle borst voor hun favoriet. Die veert op: 2-0 wordt 2-3!

Het niveau stijgt. Vooral bij Barney, die doordendert nu: 3-3 in sets. Alles is weer open. Van Gerwen veert op. Gooit eindelijk zijn eerste uitworp boven de ‘ton’: 108. Barney heeft er dan ‘al’ drie, maar ziet Van Gerwen weer de leiding nemen: 4-3. De moyennes zijn eindelijk weer nagenoeg normaal (103,09 tegen 98,26).