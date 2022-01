Negendarter kan Gerwyn Price niet redden: wereldkampioen uitgeschakeld door Michael Smith

Gerwyn Price is zijn wereldtitel kwijt. In een even meeslepende als hoogstaande partij gooide de Welshman een negendarter, maar moest hij na negen lange sets toch zijn meerdere erkennen in Michael Smith. Die sloeg op het perfecte moment toe en speelde zich zo voor de tweede keer in zijn carrière naar de halve finales op het WK darts: 5-4. ,,Alles is op, maar dit voelt zo goed.”

Toen de vier kwartfinales voor de jaarwisseling bekend werden, werd er met name uitgekeken naar de partij tussen regerend wereldkampioen Gerwyn Price en Michael Smith. Die laatste schakelde in de achtste finales al Jonny Clayton uit en wilde vanavond nog een Welshman aan de zegekar binden. Price versloeg in de vorige ronde op zijn beurt heel eenvoudig Dirk van Duijvenbode en hoopte zich deze dagen bij een eliteclubje van slechts drie darters te voegen die hun wereldtitel met succes hebben verdedigd bij de PDC.

Meteen maakten de The Iceman en Bully Boy de hoge verwachtingen waar. In de eerste set ging alles met de pijlen mee. Price wist hem naar zich toe te trekken met een gemiddelde van bijna 110, tegenover dik 106 van zijn Engelse opponent. Die kwam dan weer het beste uit de eerste onderbreking. Vrij moeiteloos maakte Smith er 1-1 van.

Volledig scherm Gerwyn Price viert zijn negendarter, Michael Smith applaudisseert. © Lawrence Lustig/PDC

Het niveau bleef vervolgens onverminderd hoog. Price opende de derde set met een 125-finish, maar het was Smith die als eerste toesloeg in een leg van zijn tegenstander. Price forceerde echter de re-break met een 130-finish, om vervolgens ook met de beslissende vijfde leg aan de haal te gaan: 2-1.

In het begin van de vierde set zorgde Price vervolgens voor een van de grote hoogtepunten van dit WK darts. Nadat het William Borland en Darius Labanauskas ruim twee weken geleden al lukte, gooide nu The Iceman een negendarter. Via triple 19, triple 20 en dubbel 12 zette hij het Londense Alexandra Palace op zijn kop, maar die ‘perfecte leg’ hielp hem verder niet in de vierde set. Die was uiteindelijk ‘gewoon’ weer voor Smith.

Opvallend was dat het beide mannen maar niet lukte om een door de tegenstander begonnen set af te snoepen. Ook de volgende vier sets gingen namelijk naar de speler die hem begonnen was en het werd 4-4, nadat Price in de achtste set al twee pijlen voor de wedstrijd had gemist. De Welshman was gekraakt, mede doordat iemand uit het publiek hem lastigviel. Dat nam niets weg van de prestatie van Smith, die op een uiterst belangrijk moment met een 126-finish op de proppen kwam en even later de wedstrijd won.

,,Ik voel me ziek”, zei een leeg gestreden Smith, die de concurrentie met een gemiddelde van 101,94 nog maar eens waarschuwde, na afloop voor de camera van RTL 7. ,,Alles komt nu binnen bij me. Aan het oefenbord ging alles goed, maar in zijn sets speelde ik totaal niet constant. Ik kan nu amper praten, ik heb mijn kont over de streep gesleept... Mijn hoofd zit momenteel op de goede plek en achter elke pijl die ik gooi zit vertrouwen. Alles is op, maar dit voelt zo goed.”

Zo hebben we de twee halve finales voor morgenavond: één tussen twee Engelsen en één tussen twee Schotten. Smith, in 2019 al eens verliezend finalist tegen Michael van Gerwen, mag gaan aantreden tegen James Wade, de andere halve eindstrijd gaat tussen Peter Wright en Gary Anderson.

Uitslagen avondsessie

Kwartfinales (best of 9 sets)

• Peter Wright - Callan Rydz 5-4

• Gerwyn Price - Michael Smith 4-5

