Nentjes laat Huybrechts ontsnappen in eerste WK-thriller

Nentjes, de nummer 108 van de wereld en bezig aan zijn tweede WK, begon in Alexandra Palace in Londen voortvarend aan de partij en nam direct een 2-0 voorsprong in de eerste set. Huybrechts, nummer 41 van de wereldranglijst, herpakte zich echter en trok de eerste set alsnog met 3-2 naar zich toe. In het tweede bedrijf sloeg de darter uit Urk met 3-1 alsnog toe. Het betekende zijn eerste setzege ooit op een WK.

Ook de derde set werd een prooi voor Nentjes, bijgenaamd The Sweet. Nadat de jonge Nederlander bij een 2-1 stand vier pijlen op de dubbel miste, was het bij een 2-2 stand wel raak via dubbel twaalf. In de vierde set kwam de 34-jarige Huybrechts via 3-1 weer langszij, waardoor de vijfde set beslissing moest brengen. Daarin bleek Huybrechts over de sterkste zenuwen te beschikken.