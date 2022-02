Nieuwe opzet Premier League stemt Michael van Gerwen en co tevreden: 'Keihard knokken voor elke overwinning’

Door Max van der Put ,,Mijn fans kunnen me nu elke Premier League avond drie keer zien”, zegt wereldkampioen Peter Wright. Met een knipoog, want dat zou betekenen dat hij telkens de finale haalt. Het kan ook al na één potje klaar zijn. ,,Zeker met dit deelnemersveld wordt het keihard knokken voor elke overwinning”, weet ook Michael van Gerwen. ,,We zitten zo dicht bij elkaar qua niveau.” Ook hij vindt de verandering van het format een verbetering. ,,Er valt nu elke avond wat te winnen”, doelt hij op de tienduizend pond voor degene die de avond wint, maar ook op de punten voor het klassement. Uiteindelijk mogen de bovenste vier van die ranking om de eindzege gaan strijden nadat ze elkaar allemaal twee keer hebben bestreden. De Premier League gaat - vanwege het nieuwe format - terug van tien naar acht deelnemers. Zijn de juiste acht gekozen? Gerwyn Price, die donderdag een thuiswedstrijd gooit in Wales, zegt dat hij vooraf ‘de meeste namen wel goed voorspeld had’. Niet allemaal dus. Maar welke, dat laat hij in het midden.

Volgens Michael van Gerwen had de Belg Dimitri Van den Bergh een heel goede kans gehad op een Premier League-ticket als hij vorige week ver was gekomen bij het eerste major-toernooi van het jaar, de Masters. ‘Dancing Dimitri’ verloor echter in de tweede ronde met 10-9 van Jonny Clayton. ,,En ik verloor in de kwartfinale nipt van Joe Cullen, die vervolgens het toernooi won en werd uitgenodigd voor de Premier League. Zo kan het gaan. Ik denk dat ze Dimitri er op zich graag bij hadden gehad, want nu ben ik de enige van buiten de eilanden”, doelt hij op het feit dat er naast hem alleen darters uit Engeland (Michael Smith, James Wade, Joe Cullen), Schotland (Peter Wright, Gary Anderson) en Wales (Gerwyn Price, Jonny Clayton) meedoen.



Hoewel de darts-top breder is geworden de afgelopen jaren, denkt Van Gerwen dat uiteindelijk de ‘oude garde’ nog wel boven zal komen drijven aan het einde van deze Premier League, die op 24 maart ook naar Ahoy komt. ,,Price, Wright, ikzelf…. en die vierde plek voor de finale-avond? Ik verwacht toch dat dat Gary Anderson zal zijn. De ervaring gaat de doorslag geven denk ik. Maar het kan ook zomaar anders zijn. Dat is ook het mooie van de sport, toch? Als ik er zelf maar bij zit, haha.”